Кито, 21 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Журналисты двух телекомпаний в Эквадоре получили по почте конверты, в которых оказались взрывные устройства. Об этом 20 марта сообщило агентство Reuters.

Skratos1983 Эквадор

Уточняется, что взрывные устройства в конвертах были замаскированы под электронные гаджеты. Один журналист пострадал после подключения полученного устройства к компьютеру.

Власти Эквадора квалифицировали инцидент как попытку оказать давление на работников СМИ и запугать журналистов с целью парализовать свободу выражения. В заявлении правительства произошедшее было названо «отвратительным действом», которое должно быть наказано по всей строгости закона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о журналистах телеканала «Таврия», попавших под обстрел ВСУ в Херсонской области.