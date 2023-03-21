Джанкой, Крым, 21 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Восстановление жилого дома в Джанкое, который получил повреждения при падении сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооружённых формирований Украины, намерены 21 марта начать власти Крыма. Об этом 21 марта сообщил советник главы региона Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В пострадавшем доме все живы. Утром его начнут восстанавливать», — написал он в своём сообщении.

В свою очередь, глава городской администрации Игорь Ивин заявил в эфире телеканала «Крым-24», что вначале сотрудники аварийных служб устранят полученные в результате падения беспилотника ВСУ повреждения линий электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рассказал, что в городе была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО) атака украинского беспилотника. При этом несколько объектов получили повреждения.