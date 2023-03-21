Тегеран, 21 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В настоящее время банковские платёжные системы Ирана и России уже соединены друг с другом, и в ближайшем будущем они смогут открывать счета компаниям обеих стран и совершать платежи без использования SWIFT. Об этом заявил 21 марта министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью РИА Новости.

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«Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета», — сказал Хандузи.

По словам министра, после устранения барьеров в валютных операциях между двумя государствами, Иран и Россия расширят торгово-экономические отношения.

Хандузи заявил, что страны смогут интегрировать свои банковские платформы для передачи информации и совершения платежей, без необходимости в использовании SWIFT и других банковских систем передачи информации.

Напомним, что в мае 2022 года между странами было достигнуто соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. Также тогда было обсуждено соединение национальных платёжных систем — «Мир» и «Шетаб».