Лидер КНР Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине

Москва, , 08:03 — REGNUM Китайские власти готовы и дальше продолжать играть конструктивную роль в урегулировании конфликта вокруг Украины, заявил 20 марта председатель Китая Си Цзиньпин в процессе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа, сообщили в пресс-службе МИД КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что большинство стран мира выступает в поддержку разрешения украинского кризиса через переговоры и диалог. Си Цзиньпин напомнил, что недавно Китай представил мирный план по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Председатель КНР добавил, что чем больше возникает преград и противоречий, тем большее пространство необходимо оставлять для примирения и диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти призывают Си Цзиньпина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.