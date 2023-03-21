Анадырь, 21 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Водитель и пассажир снегохода погибли, пытаясь проехать под мостом в пургу на Чукотке. Об этом 21 марта сообщает ГУ МВД РФ по региону.

(сс) Natalia_Kollegov Снегоход

По предварительным данным, водитель снегохода марки Arctic Cat, 23-летний местный житель, попытался в пургу проехать под мостом. Из-за плохой видимости водитель не смог рассчитать расстояние и на полном ходу врезался в одно из пролётных строений моста.

В результате аварии водитель снегохода и его пассажир возрастом 31 год погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью.

Как уточнили в региональном отделении МВД, снегоход был без регистрации, а водитель не имел права им управлять. Кроме того, водитель уже привлекался к административной ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством без прав. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля под Нижним Новгородом.