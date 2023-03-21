Председатель КНР Си Цзиньпин: курс Китая на стратегическое сотрудничество с РФ остается неизменным

Москва, , 07:49 — REGNUM Курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остается прежним, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта в ходе неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Он также отметил, что стратегический выбор Пекина заключается в усилении и развитии связей с Москвой. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай сделал этот выбор на основании своих коренных интересов и общей тенденции мирового развития.

Кроме того, по его словам, Россия и КНР являются крупнейшими партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, а также рассматривают друг друга как приоритет в своем внешнеполитическом курсе.

Председатель Китая добавил, что обе державы поддерживают многополярность мира и выступают за демократизацию международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта китайская таможня объявила, что Россия вырвалась по итогам января на первое место среди поставщиков природного газа в Китай, обогнав Туркмению и Катар. Общий объем январских поставок российского голубого топлива в КНР составил 2,7 млрд куб. м.