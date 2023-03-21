Варшава, 21 марта, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его нашумевшего заявления о конфликте с Россией необходимо отправить в отставку. Об этом заявили 20 марта представители польской партии «Конфедерация» на официальной странице организации в Twitter.

gov.pl Ян Эмерик Росцишевский

«Это заявление — скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности», — сказал депутат сейма от партии «Конфедерация» Роберт Винницкий.

Депутат заявил, что посол Росцишевский «живет в альтернативной реальности», в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Винницкий считает, что слова посла противоречат государственным интересам Польши. Подобные заявления никогда не должны делаться послом.

Напомним, что 19 марта в эфире телеканала LCI Росцишевский заявил, что если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, то у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт.