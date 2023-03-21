Москва, 21 марта, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Литва, который был мобилизован из Поволжья, сообщил подробности своей боевой службы в зоне специальной военной операции (СВО). Видеозапись с рассказом бойца разместило 21 марта в своем телеграм-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3791193" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Плечом к плечу, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня мы также выбиваем натовских и украинских псов-нацистов из их нор», — заявил он.

Литва также отметил, что всегда готов оказать помощь любому добровольцу. Кроме того, он добавил, что Россия обязательно победит.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта РИА Новости распространило информацию о том, что добровольцы, решившие участвовать в СВО, проходят боевую подготовку на территории ДНР в отряде специального назначения «Викинг».