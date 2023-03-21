Мечты украинских беженцев о «сливках Европы» в Британии жестоко разбились о стену бюрократии

Лондон, , 07:34 — REGNUM Британская программа «Дома для Украины», которая представлялась украинским беженцам почти осуществившейся мечтой о «сливках Европы», на деле втянула украинцев в бесконечную бюрократическую волокиту. Об этом 20 марта написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметила Чаплия, тысячи беженцев с территории Украины присоединились к схеме, предложенной британским правительством. Люди полагали, что они направляются в «сливки Европы», но вместо этого оказались втянуты в круговорот британской бюрократии, который казался практически бесконечным.

По словам обозревателя, украинским беженцам пришлось предпринимать героические усилия, пытаясь справиться с бумажной волокитой и запутанными правилами и предписаниями.

«Трудности с поиском курсов английского языка для беженцев и долгое ожидание получения вида на жительство, что, в свою очередь, задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу «Дома для Украины». Многие семьи принимали украинцев почти год, принося при этом личные жертвы. Некоторые хотели бы вернуть свои дома, а им говорят, что единственный способ передать ответственность властям — это сделать беженцев бездомными», — поясняет Чаплия.

Напомним, программа «Дома для Украины» предусматривала выплату компенсации британцам, предоставившим жилье украинским беженцам. Однако власти Великобритании начали постепенно сворачивать программу, в результате чего многие беженцы оказываются на улице.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские беженцы в Великобритании попали в бюрократическую ловушку в связи с требованием местных властей перерегистрировать ввезённые с Украины автомобили.

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