Токио, 21 марта, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Глава японского правительства Фумио Кисида направился с визитом на Украину, сообщает 21 марта телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Кисида, находившийся в Индии, совершил перелёт в Польшу. Затем он из Варшавы на автомобиле приехал в польский город Пшемысль, расположенный на границе с Украиной. На вокзале он пересел на поезд, на котором двинулся в Киев. Предположительно, примерно через десять часов поезд с Кисидой прибудет в украинскую столицу.

В Киеве Кисида проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что с начала СВО Япония ввела чрезвычайно жёсткие санкции в отношении России и оказала значительную финансовую и экономическую помощь киевскому режиму.