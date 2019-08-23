21 Марта
 
8:27

В пострадавшем от падения БПЛА ВСУ техникуме Джанкоя приостановили занятия

В профессиональном техникуме в Джанкое, который пострадал в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, приостановлены занятия. Об этом 21 марта рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

8:19

ВСУ задействуют в зоне СВО снятые с консервации советские гаубицы

Советские гаубицы, снятые с консервации, будут использоваться ВСУ на купянском направлении, сообщил 21 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

8:12

Простые солдаты ВСУ не видят натовского вооружения, которое Запад поставляет Украине, рассказал журналистам украинский солдат Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР.

«Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <…> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают», — заявил он.

8:10

В Крыму 21 марта начнут ремонт повреждённого при падении БПЛА ВСУ дома

Восстановление жилого дома в Джанкое, который получил повреждения при падении сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооружённых формирований Украины, намерены 21 марта начать власти Крыма. Об этом 21 марта сообщил советник главы региона Олег Крючков в своём телеграм-канале.

8:10

Политолог Владимир Корнилов в своем телеграм-канале процитировал статьи NRC:

Цитата NRC.

«Наглядный пример западной шизофрении! Голландская газета NRC сегодня на соседних страницах помещает две статьи. В одной рутинно сообщают, что ЕС выделает 1 млрд на вооружение Украины, приобретет для нее 1 млн снарядов и т.д.

А рядом — статья, в которой бьет тревогу: «Караул! Китай собирается вооружить Россию!». Причем, вы не поверите, но в ней они доказывают, что это будет противоречить Уставу ООН и международным нормам! И даже не замечают, что эти статьи стоят рядом!

Вот это и есть «мир, основанный на правилах», а не на международном праве. Вот против такого подхода и намерены совместно бороться Китай и Россия!».

8:05

Стало известно, какие государства вошли в список стран ЕС, которые договорились о совместной закупке боеприпасов калибра 155 мм для Украины.

Это: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. К этим странам также присоединилась Норвегия, которая не является членом Евросоюза.

8:04

Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«По украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь», — сказал Си Цзиньпин.

8:03

Шольц — о конфликте на Украине: «Нужно настраиваться на то, что это еще может продлиться долго. Даже когда война закончится, все не станет сразу как обычно. Однако мы не должны прекращать усилия, ради ее окончания.

Мы должны понимать, что эта война и ее последствия еще долго будут нас заботить. Еще долго мы будем иметь дело с расчисткой руин. Запад должен продолжать поддерживать Киев. Украина должна иметь возможность защищать свою целостность и независимость. При этом мы не действуем легкомысленно».

8:01

Минобороны РФ показало боевую работу расчетов «Мста-С» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации.

  • В составе расчетов боевые задачи выполняют в том числе военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

  • По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила взводный опорный пункт противника, выявленный разведывательными подразделениями. Разведчики подтвердили поражение цели.

  • Артиллеристы выполняют боевые задачи круглосуточно и в любую погоду. Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на Победу.

7:57

В противостоянии США и России победят русские, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Committee for the Republic.

По мнению профессора, русские более решительны, а американцам просто наплевать на Украину, поэтому попытка США сделать из Украины бастион Запада на границе с Россией потерпела крах. Также Джон Миршаймер полагает, что причиной начала российской СВО стало втягивание Украины в НАТО.

7:56

Начав поставку вооружений Киеву, ФРГ оказалась «вовлечена» в конфликт на Украине — премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Он считает, что по этой причине снизилась вероятная роль Германии в качестве авторитетного и активного посредника в возможных переговорах.

По его мнению, Запад уделяет слишком много внимания оружию.

«Теперь нам нужно проявлять больше дипломатических инициатив с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами», — заявил Кречмер.

7:55

Многие страны мира не стали осуждать Россию за СВО на Украине из-за вторжения США в Ирак — DW (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) на 20-ю годовщину нападения на ближневосточную страну.

«Двойные стандарты, использованные США при нападении на Ирак двадцать лет назад, сегодня сдерживают многие страны от осуждения агрессивной войны России против Украины», — говорится в статье.

Война в Ираке «заставляет многие государства, от Бразилии до ЮАР и Индии, дистанцироваться, когда дело доходит до осуждения войны России против Украины или введения санкций против Москвы».

«Они видят очевидные двойные стандарты», — заявил завкафедры уголовного права в Университете Георга Августа в Геттингене Кай Амбос.

7:54

В следующем году Запад, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах и отношениях с Китаем, а интерес к Украине может угаснуть. Такой прогноз дает президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

По его словам «глобальной темой» перед выборами в США в следующем году станет не Европа а американо-китайские отношения. На этом фоне интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться.

«И когда интерес Америки угаснет, европейские страны сделают то же самое», — добавил он.

7:53

Бывший премьер Италии Джузеппе Конте бьет тревогу по поводу появления украинских военных на полигонах Италии:

«Это правительство втягивает нас в войну». «Нам говорили, что санкции поставят Россию на колени, затем — что военная поддержка (Украины) проложит нам путь к решающей победе. Правда заключается в том, что шаг за шагом мы оказываемся втянутыми в эту войну, в то время как наше правительство и Европа не ищут альтернативной стратегии для достижения мира путем переговоров».

7:52

Анатолий Антонов уличил США в увеличении рисков столкновения Москвы и НАТО. Посол России в Вашингтоне отметил, что Вашингтон провоцируют расширение географии украинского кризиса.

По его словам, это происходит посредством поставок вооружения Киеву. Так дипломат оценил очередной транш военной техники Украине на сумму 350 млн долларов.

Пакет включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, боевые машины пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковые вооружения, речные лодки и другое снаряжение.

7:52

На фото — лопасть беспилотника, который пытался атаковать ночью техникум в Джанкое.

«Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни», — написал советник главы Крыма Олег Крючков.

7:50

Донецк был обстрелян ночью со стороны ВСУ. Под удар попали Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. Суммарно было выпущено по мирным кварталам города 15 снарядов калибром 155 мм., сообщает СЦКК ДНР.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Напомним, что артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО.

В настоящее время на вооружении боевиков киевского режима более сотни дальнобойных гаубиц М777, немецких САУ PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR, которые используют снаряды такого калибра.

7:50

Цитата Financial Times.

Политолог Владимир Корнилов:

«Financial Times разбирает мирные инициативы Китая и однозначно отвергает их, поскольку они «не предусматривают вывода российских войск с оккупированных территорий Украины».

В общем, газета подтверждает, что задача украинцев — погибнуть. При этом автор признается, что мечтой Запада является вбить клин между Россией и Китаем, как это было в 1970-е. Но пока не знает, как это сделать».

7:48

Болгария не будет поставлять Украине снаряды калибра 155 мм, так как у нее нет боеприпасов такого типа. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказал министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

«Сегодня обсуждался совместный проект о предоставлении 155-миллиметровых снарядов, Болгария в нем принимать участия не будет. Такой калибр боеприпасов в нашей армии мы не используем», — передает слова министра канал «Новините».

7:46

Прокуратура Москвы в ответ на запрос телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова («Единая Россия») о ценах на военное обмундирование от компании «Гардарика» заявила, что цены на сайте производителя формы для военной операции на Украине были изменены «неустановленными лицами».

«По информации ООО «ОКБ «Гардарика» в сети интернет на сайте www.garda-store.ru неустановленными лицами без согласия общества внесены изменения в стоимость продукции», — говорится в ответе начальника отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса Керима Тумова. Сейчас сайт «находится в разработке».

7:44

Канцлер ФРГ Шольц рассказал о долгих телефонных разговорах с Путиным

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 2 декабря 2022 года. При этом в Берлине неоднократно выражали желание продолжить двусторонние контакты с Москвой, одновременно отмечая «серьёзные различия» во взглядах на украинский конфликт, которые проявляются в ходе таких контактов.

«Мы обращаемся на Вы», — уточнил канцлер Германии.

7:42

Мечты поверивших в британскую программу «Дома для Украины» беженцев разбились о бюрократическую волокиту, написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.

«Тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в сливки Европы. Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии», — заявила украинка Чаплия, проживающая в Британии.

7:41

Существуют признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Вашингтона на международной арене, написал в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

«Есть три важных фактора, которые определяют перспективы конфликта на Украине. Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам», — заявил он.

7:40

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они — участники конфликта с Россией, заявили РИА Новости в МИД.

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу по Украине, чтобы «запустить мирный процесс». Предполагается включить в группу Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин.

7:38

В Крыму все сбитые беспилотники целили в гражданские объекты

Целью всех беспилотников, сбитых в городе Джанкое на севере полуострова Крым, были гражданские объекты. При этом каждый беспилотный летательный аппарат был начинён взрывчаткой и шрапнелью для увеличения зоны поражения.

7:37

Вооруженные силы России во время боевых действий у Марьинки уничтожили украинскую технику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С», рассказал РИА Новости командир противотанковой тактической группы с позывным Байкал.

7:33

По информации, полученной от киевских военных аналитиков, российские силы оказывают большое давление на ВСУ на артёмовском направлении. Особенно трудная ситуация сложилась на юго-западных окраинах города, где идут интенсивные городские бои, и часть многоэтажной застройки уже потеряна.

7:32

У границ России над Балтийским морем замечены два бомбардировщика США

Две воздушные цели, выполнявшие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были замечены над Балтийским морем. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

7:30

В РФ отменили продление срока пребывания для граждан Украины из Донбасса

Правительство России с 20 марта отменило постановление о продлении срока пребывания в РФ граждан Украины, проживающих на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Соответствующий документ обнародовали на портале правовой информации.

7:29

Глава Крыма Аксёнов сообщил о работе систем ПВО над Джанкоем

Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в районе Джанкоя в Республике Крым.

«По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», — пояснил глава региона Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.

7:27

Артиллеристы Центрального военного округа бодрят противника. Минобороны РФ.

7:26

Главное о специальной военной операции на 20 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

  • Сослуживцы героически погибшего Александра Мальцева поделились воспоминаниями о подвиге боевого товарища.

  • Российские десантники отразили контратаку формирований ВСУ в зоне спецоперации.

  • Мобилизованные военнослужащие ВС РФ, участвующие в специальной военной операции, продолжают убывать в плановые отпуска. Кадры долгожданной встречи защитников Отечества с их семьями опубликовало Министерство обороны.

7:24

Несколько месяцев мобилизованный военнослужащий с позывным Литва выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Боец гордится своей миссией — очистить землю от нацизма: «Плечом к плечу, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня мы также выбиваем натовских и украинских псов-нацистов из их нор». Говорит, что его вооружение и экипировка, а также товарищи и командиры — самые лучшие, и каждый из них всегда готов помочь любому добровольцу — защитнику Родины.

«Победа будет за нами!» — уверен боец.

Минобороны РФ.