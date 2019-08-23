Наступил 391-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Минобороны РФ сегодня, 21 марта, рассказало о военнослужащем с позывным Литва, который вот уже несколько месяцев выполняет боевые задачи в зоне СВО. Боец гордится своей миссией — очистить землю от нацизма: «Плечом к плечу, как в годы Великой Отечественной войны, сегодня мы также выбиваем натовских и украинских псов-нацистов из их нор».

О том, что российские войска отбили атаку украинских сил, пытавшихся вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС России Александр Савчук.

Накануне военное ведомство сообщило, что на краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 военнослужащих, на купянском — 55, на южнодонецком и запорожском направлениях — более 50, на херсонском — до 40. На донецком направлении, где идут ожесточённые бои за Артёмовск и другие населенные пункты, Киев потерял за сутки более 245 военных.

По оценке главы пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского, положение военнослужащих ВСУ, обороняющих Авдеевку, постоянно ухудшается и всё больше становится похожим на критическую ситуацию в Артёмовске (Бахмуте).

Тем временем на Западе всё чаще говорят о том, что у ВСУ осталась только одна попытка на реванш. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал МК, что в весеннее наступление противник бросит максимум сил и впереди очень большая битва. Комментируя слова президента Чехии Петра Павела о том, что весеннее наступление ВСУ будет основным и решающим, он, в частности, отметил: «Уже вся Европа шепчет: скоро ВСУ конец».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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