Шесть катеров Тихоокеанского флота провели учения в заливе Петра Великого
Владивосток, 21 марта 2023, 07:11 — REGNUM Шесть катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух ракетных катерных ударных групп (РКАУГ) провели в рамках тактических учений в заливе Петра Великого морской бой, 20 марта сообщили в пресс-службе флота.
Одна из групп изображала ракетные катера ТОФ, а другая — условного противника. Экипажи судов отработали выход в атаку на корабли «неприятеля», а также использование противокорабельных ракет «Москит».
Кроме того, моряки вышли из-под ответной «атаки» условного противника, задействуя для этого активные помехи и дымы.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Аравийском море завершились военно-морские учения, в которых приняли участие Россия, Китай и Иран. Представители стран отработали формирование межнационального подразделения боевых кораблей. Кроме того, они провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах.