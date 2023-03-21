В заливе Петра Великого катерные группы Тихоокеанского флота провели морской бой на учениях

Владивосток, , 07:11 — REGNUM Шесть катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух ракетных катерных ударных групп (РКАУГ) провели в рамках тактических учений в заливе Петра Великого морской бой, 20 марта сообщили в пресс-службе флота.

Ракетный катер Р-11 Алексей Суконкин © ИА REGNUM

Одна из групп изображала ракетные катера ТОФ, а другая — условного противника. Экипажи судов отработали выход в атаку на корабли «неприятеля», а также использование противокорабельных ракет «Москит».

Кроме того, моряки вышли из-под ответной «атаки» условного противника, задействуя для этого активные помехи и дымы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Аравийском море завершились военно-морские учения, в которых приняли участие Россия, Китай и Иран. Представители стран отработали формирование межнационального подразделения боевых кораблей. Кроме того, они провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах.