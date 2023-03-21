Российские САУ уничтожили противника с помощью управляемых снарядов
Донецк, 21 марта 2023, 07:38 — REGNUM Российские артиллеристы в зоне СВО уничтожили с помощью управляемых снарядов технику и огневые позиции противника, сообщает 21 марта Министерство обороны России.
Расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа успешно выполнили боевые задачи.
Применяя управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», артиллеристы уничтожили бронетехнику, артиллерийские орудия и замаскированные укрепленные позиции ВСУ.
В составе артиллерийских расчётов боевые задачи выполняют в том числе военнослужащие, в рамках частичной мобилизации призванные из запаса.
Напомним, что управляемыми снарядами «Краснополь» осуществляется стрельба на расстоянии до 25 км.
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