Вашингтон, 21 марта, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России, содержащиеся в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире, категорически отвергло российское посольство в Вашингтоне. Об этом сказано в распространённом 21 марта комментарии диппредставительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. Осуждаем подходы, при которых «качество демократии» оценивается по западным стандартам. Россия последовательно идет демократическим путем, учитывая свой исторический опыт и традиции», — указали в посольстве.

Российские дипломаты выступили против насаждения гендерно ориентированных подходов и ЛГБТ-тематики в ущерб семейным ценностям. Также в посольстве РФ указали на непозволительность навязывания культа потребительства, вседозволенности и нарколиберализма, и отметили, что Россия не навязывает другим свои взгляды.

По мнению российских дипломатов, публикация доклада Госдепа в 20-ю годовщину вторжения США в Ирак выглядит «цинично и лицемерно».

«Те события являются ярким напоминанием о том, как американские власти продемонстрировали полное пренебрежение основными свободами, нормами Устава ООН и международного права. Сегодня же официальный Вашингтон позволяет себе критиковать правозащитную обстановку в других государствах. К слову, в упомянутом докладе раздела, посвященного США, мы не обнаружили», — подчеркнули в посольстве России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов допустил расширение географии конфликта на Украине из-за продолжения поставок Киеву американских вооружений.