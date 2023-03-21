Российские военные отбили попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

Донецк, , 06:51 — REGNUM Российские войска отбили атаку украинских сил, пытавшихся вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС России Александр Савчук.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, вылазку ВСУ удалось пресечь с помощью разведки и ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

«Разведгруппа группировки войск «Центр» вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня «Град», — заявил Савчук, которого цитирует РИА Новости.

Начальник пресс-центра отметил, что применение РСЗО привело к потерям в живой силе и уничтожению бронированной техники ВСУ.

Кроме того, Савчук рассказал, что взвод 67-й механизированной бригады украинских сил, двигаясь на боевой машине пехоты (БМП), совершил попытку прорыва в районе населенного пункта Торское (Краматорский район) в ДНР, однако был остановлен артиллерийским огнем и дистанционным подрывом техники на минном поле.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно, что российские войска отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении в Краматорском районе, используя танки Т-90М «Прорыв». Они применили против украинских сил осколочно-фугасные снаряды.