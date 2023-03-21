Все штурмовики Су-25, переданные Северной Македонией Украине, являются неисправными

Киев, , 07:34 — REGNUM Власти Северной Македонии подтвердили, что все переданные Украине четыре штурмовика Су-25 являются неисправными, сообщает 20 марта портал Janes.

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска заявила, что Скопье передал Киеву три штурмовика Су-25С и один учебно-боевой двухместный штурмовик Су-25УБ. Она отметила, что все самолёты являются небоеспособными.

Штурмовик Су-25 Павел Аджигильдяев

Кроме штурмовиков, сказала Петровска, Македония поставила на Украину артиллерийские орудия, танки, противотанковое оружие, средства ПВО, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Напомним, что преданные сейчас Киеву штурмовики Су-25 в 2001 году были приобретены македонскими властями у Украины. С 2004 года они не совершали полётов.

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