Полиция Капитолия готовится к протестам в связи с возможным арестом Трампа

Вашингтон, , 06:27 — REGNUM К протестным акциям, связанным с возможным предъявлением обвинений экс-президенту США Дональду Трампу и его аресту, готовится полиция Капитолия в Вашингтоне. Об этом 20 марта сообщает издание Politico.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили как минимум два источника, знакомых с ситуацией, полиция Капитолия готовится к возможным протестным акциям, которые могут начаться в случае предъявления обвинений бывшему американскому лидеру и его заключения под стражу. Утверждается, что, начиная с утра 21 марта по местному времени (22 марта мск), уровень безопасности полиции будет повышен.

Кроме того, на подходе к Капитолию может быть установлено ограждение. По данным полицейской разведки, часть протестов может начаться возле поместья Трампа в штате Флорида и в городе Нью-Йорке, а не у Капитолия.

К протестам призывал своих сторонников сам экс-глава Белого дома в случае, если его возьмут под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трампа в случае предъявления ему обвинений и последующего заключения под стражу не будут публично заковывать в наручники и помещать в камеру.

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