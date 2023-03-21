Вашингтон, 21 марта, 2023, 06:27 — ИА Регнум. К протестным акциям, связанным с возможным предъявлением обвинений экс-президенту США Дональду Трампу и его аресту, готовится полиция Капитолия в Вашингтоне. Об этом 20 марта сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как уточнили как минимум два источника, знакомых с ситуацией, полиция Капитолия готовится к возможным протестным акциям, которые могут начаться в случае предъявления обвинений бывшему американскому лидеру и его заключения под стражу. Утверждается, что, начиная с утра 21 марта по местному времени (22 марта мск), уровень безопасности полиции будет повышен.

Кроме того, на подходе к Капитолию может быть установлено ограждение. По данным полицейской разведки, часть протестов может начаться возле поместья Трампа в штате Флорида и в городе Нью-Йорке, а не у Капитолия.

К протестам призывал своих сторонников сам экс-глава Белого дома в случае, если его возьмут под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трампа в случае предъявления ему обвинений и последующего заключения под стражу не будут публично заковывать в наручники и помещать в камеру.