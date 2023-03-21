Вашингтон, 21 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Россия и Украина якобы не имеют преимуществ в рамках вооруженного конфликта, в который втянуты эти страны, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Милли

Он выразил мнение, что Москва и Киев пока не могут добиться политических целей военными средствами. Генерал также считает, что подобная ситуация «продлится какое-то время».

Вместе с тем Милли подчеркнул, что не наблюдает в украинском кризисе «замороженного конфликта». Кроме того, он отметил, что «не считает вероятным» то, что в 2023 году украинские силы смогут отбросить российские войска с их позиций.

Глава КНШ подчеркнул, что не считает это невозможной задачей, однако, по его мнению, речь идет об «очень трудном шаге» для ВСУ. Милли также полагает, что Россия якобы «не сможет реализовать свои политические планы» по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта британское издание Guardian опубликовало статью обозреватель Рандипа Рамеша, который допустил, что поддержка Украины со стороны США может закончиться, если у Вашингтона поменяются политические интересы. Он добавил, что американские власти уже торопятся окончить конфликт, допуская сохранение в составе России территорий, воссоединившихся с РФ.