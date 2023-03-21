Канцлер ФРГ Шольц поделился подробностями полуторачасовых переговоров с Путиным

Берлин, , 05:43 — REGNUM Подробности о телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц 20 марта на мероприятии газеты Rheinische Post в Дюссельдорфе.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Шольца, иногда его беседы с российским лидером продолжались до полутора часов. Президент России и канцлер Германии общались иногда на немецком, иногда с переводом. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора всегда сохранялся вежливый тон.

«Мы обращаемся на Вы», — уточнил канцлер Германии.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 2 декабря 2022 года. При этом в Берлине неоднократно выражали желание продолжить двусторонние контакты с Москвой, одновременно отмечая «серьёзные различия» во взглядах на украинский конфликт, которые проявляются в ходе таких контактов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер ФРГ Шольц допустил, что украинский конфликт затянется на долгое время.

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