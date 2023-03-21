Ультраправого датского политика, угрожавшего сжечь Коран, не пустили в Великобританию

Лондон, , 06:07 — REGNUM Ультраправому датскому политику Расмусу Палудану, угрожавшему публично сжечь Коран, запрещён въезд в Великобританию, сообщает 20 марта газета Daily Telegraph.

Расмус Палудан News Oresund

Об этом, выступая в Палате общин, заявил заместитель министра внутренних дел Великобритании Том Тугендхат. По словам Тугендхата, прибытие Палудана в страну не способствовало бы «общественному благу».

19 марта Палудан на своей странице в Twitter разместил информацию о том, что он намерен сжечь Коран в британском городе Уэйкфилд во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, что 21 января Палудан публично сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме, а 27 января — перед мечетью в Копенгагене.

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