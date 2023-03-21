Москва, 21 марта, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России предлагает запретить ввоз в РФ товаров из пластика, а также ограничить производство подобной продукции в стране, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Анна Шулятьева ИА REGNUM Отсортированный пластик

В представленном ведомстве списке числится 28 товаров. Речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, стаканчиках, пакетах и ватных палочках.

Авторы инициативы предлагают заменить эти товарные категории изделиями из биоразлагаемых материалов, стекла, бумаги и дерева. В Минпромторге подтвердили журналисткам, что ведомство обсуждает указанный вопрос с представителями бизнеса и профильными ассоциациями для оценки возможности и последствий нововведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года главный врач Городской клинической больницы № 71 г. Москвы, телеведущий Александр Мясников написал в своем телеграм-канале, что из-за загрязнения окружающей среды пластик проникает в организм человека, включая легкие и кровь.