Во Флориде зоологи срочно ищут способ избавиться от захвативших штат огромных питонов

Флорида, США, , 05:22 — REGNUM Нашествие бирманских питонов представляет серьёзную проблему для американского штата Флорида. Об этом 20 марта сообщил репортер Fox News Грег Венер.

Тигровый питон Pratik Jain

В Южной Флориде и в национальном парке Эверглейдс, а также в других местах на территории южной части штата Флорида, популяция бирманских питонов выросла настолько, что стала представлять собой очень серьёзную проблему. Зоологи уже сделали вывод, что искоренение популяции питонов, скорее всего, невозможно.

Самый крупный питон, обнаруженный во Флориде, весил 97 килограммов, а его длина составляла около пяти метров. На территории штата бирманские питоны были обнаружены в 1979 году, сюда их привезли в качестве экзотических домашних животных. Самка питона может отложить до 100 яиц, а отсутствие природных врагов в регионе привело к тому, что к началу 2000-х питоны размножились настолько, что стали основным инвазиным видом во Флориде.

Питоны представляют серьёзную проблему для остальной флоры и фауны в штате Флорида, при этом учёные признаются, что они не в состоянии как-то повлиять на дальнейшее распространение этих пресмыкающихся.

Напомним, бирманский или тигровый питон является одной из самых крупных неядовитых змей.

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