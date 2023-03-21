Американский политик Янг: конфликт России и Украины превратил ЕС в военный альянс

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Отправка вооружений Украине в рамках конфликта с Россией сделала из ЕС военный альянс, 20 марта написал в своем микроблоге представитель Демократической партии США, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению политика, для Запада стало недостаточной деятельность лишь Североатлантический альянс. Так Янг оценил сообщения о рассмотрении Евросоюзом очередного пакета помощи для Украины на сумму €2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта депутат Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил, что Польша игнорирует интересы большинства стран ЕС, втягивая Евросоюз в конфликт России и Украины. Такую оценку политик привел в связи с решением Варшавы отправить самолеты Киеву.