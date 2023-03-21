Вашингтон, 21 марта, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Отправка вооружений Украине в рамках конфликта с Россией сделала из ЕС военный альянс, 20 марта написал в своем микроблоге представитель Демократической партии США, кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По мнению политика, для Запада стало недостаточной деятельность лишь Североатлантический альянс. Так Янг оценил сообщения о рассмотрении Евросоюзом очередного пакета помощи для Украины на сумму €2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта депутат Франции в Европарламенте Тьерри Мариани заявил, что Польша игнорирует интересы большинства стран ЕС, втягивая Евросоюз в конфликт России и Украины. Такую оценку политик привел в связи с решением Варшавы отправить самолеты Киеву.