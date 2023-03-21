Будапешт отрицает блокировку заявления ЕС с одобрением ордера на арест Путина

Будапешт, , 05:28 — REGNUM Будапешт опроверг информацию агентства Bloomberg о том, что Венгрия наложила вето на принятие совместного заявления Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом вечером 20 марта заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, сообщает информационное агентство MTI.

Венгры канцелярия премьер-министра Венгрии

«Это ложь. Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого», — сказал Палоцай.

Напомним, что 20 марта агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Венгрия заблокировала принятие совместного заявления Евросоюза с одобрением ордера на арест президента Путина, наложив на документ своё вето.

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