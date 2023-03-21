Певицу — фаворита «Евровидения» подозревают в плагиате трека украинской певицы

Стокгольм, , 04:58 — REGNUM Певицу Loreen, которая готовится поехать на международный конкурс «Евровидение» от Швеции, заподозрили в плагиате трека украинской исполнительницы Мики Ньютон. Сходство музыкальных композиций двух певиц заметили пользователи социальных сетей, выложившие подробный разбор треков на YouTube-канале Uni Dash Corn.

Евровидение

Loreen собирается ехать на музыкальный конкурс «Евровидение» с песней «Tattoo», но именно эту композицию пользователи отметили как очень сходную с треком Мики Ньютон 2005 года «В плену». При этом Loreen раньше уже подозревали в плагиате композиции «Flying Free» у группы Pont Aeri.

Loreen уже представляла Швецию в 2012 году на «Евровидении» и стала победителем с песней «Euphoria». В 2023 году представительница Швеции вполне может вновь стать победителем музыкального конкурса. Ставки букмекеров говорят, что вероятность победы Loreen составляет 40%, что делает певицу фаворитом «Евровидения» в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организаторы «Евровидения» назвали непростым решение об исключении России.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы «Евровидения» назвали непростым решение об исключении России