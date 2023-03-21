Американский ветеран: «вина» Путина лишь в том, что он не продал Россию Западу

Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин может быть «виновен» перед Западом лишь в том, что не продал ему Россию. Об этом написал 20 марта американский ветеран войны Ноктис Дрейвен в своём Twitter.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше. Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами», — сказал Дрейвен.

Поэтому Запад вынужден был пойти на выдачу Международным уголовным судом (МУС) незаконного ордера на арест Путина, считает американский ветеран.

Напомним, что МУС по обвинению в «похищении» украинских детей выдал ордера на арест президента Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Читайте ранее в этом сюжете: В США поддержали слова Захаровой и поставили Украине смертельный диагноз