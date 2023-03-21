Академик РАН Онищенко заявил о непостоянном характере заболеваемости корью в России

Москва, , 04:45 — REGNUM Эпидемии кори в России не наблюдается, и распространение этого заболевания в РФ носит непостоянный характер, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не скажу, что сегодня идет пандемический или эпидемический подъем заболеваемости. Да, сегодня есть заболеваемость. Но она на уровне спорадической», — сказал бывший глава Роспотребнадзора, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, среди причин заболеваемости корью в России можно назвать низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья, включая Украину и страны Средней Азии. Он подчеркнул, что последние вспышки кори были зафиксированы в среднеазиатских республиках.

Онищенко отметил, что лица, которые перенесли это заболевание в детстве, имеют пожизненный иммунитет, а для тех, кто получил прививку, каждые десять лет проводится ревакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года портал Nature представил результаты исследования специалистов по инфекционным болезням Гарвардской школы общественного здравоохранения. Они пришли к выводу, что у детей, которые переболели корью, пропадают антитела, ответственные за борьбу с болезнетворными микроорганизмами.