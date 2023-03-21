Вашингтон, 21 марта, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Расширение географии конфликта на Украине может произойти из-за продолжения поставок Киеву американских вооружений, сказано в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, который таким предупреждением оценил решение США о выделении украинским войскам нового пакета военной помощи на сумму $350 млн.

Mil.ru Анатолий Антонов

Ранее об этом шаге объявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. В рамках нового пакета Украина должна получить от США ракеты, боеприпасы, противотанковые вооружения, лодки и другое оружие.

«В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса», — говорится в комментарии Антонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что ЕС всё больше вовлекается в конфликт на Украине. По его утверждениям, в скором времени может дойти до того, что европейские страны решатся на отправку в ВСУ не только вооружений, но и человеческих ресурсов.