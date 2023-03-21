Чита, 21 марта, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Концерт украинской певицы Таисии Повалий был отменён в городе Чите. Об этом 20 марта сообщается на сайте билетного оператора.

Кадр из интервью на телевидении Таисия Повалий

Концерт Повалий был запланирован на 27 марта, однако выступление артистки не состоится. Причина отмены концерта не уточняется. Сама Повалий и её представители до настоящего момента не прокомментировали создавшуюся ситуацию.

При этом билеты на концерт, назначенный на 21 марта в Красноярске, ещё в продаже.

Напомним, украинская певица Таисия Повалий переехала в Россию из-за резкой критики в её адрес на Украине из-за концертной деятельности на российской территории. В октябре певица попала в санкционный список украинских властей. На Украине у артистки остался сын, который не поддерживает позицию матери.