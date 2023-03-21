В России отменили ещё один концерт украинской певицы Таисии Повалий
В России по неизвестным причинам отменили концерт украинской певицы Таисии Повалий
Чита, 21 марта, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Концерт украинской певицы Таисии Повалий был отменён в городе Чите. Об этом 20 марта сообщается на сайте билетного оператора.
Концерт Повалий был запланирован на 27 марта, однако выступление артистки не состоится. Причина отмены концерта не уточняется. Сама Повалий и её представители до настоящего момента не прокомментировали создавшуюся ситуацию.
При этом билеты на концерт, назначенный на 21 марта в Красноярске, ещё в продаже.
Напомним, украинская певица Таисия Повалий переехала в Россию из-за резкой критики в её адрес на Украине из-за концертной деятельности на российской территории. В октябре певица попала в санкционный список украинских властей. На Украине у артистки остался сын, который не поддерживает позицию матери.