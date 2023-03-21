Посол РФ Антонов: США одержимы идеей нанести стратегическое поражение России

Вашингтон, , 03:58 — REGNUM США одержимы идеей нанести стратегическое поражение России и своими действами подталкивают Украину «к новым ужасным деяниям», заявил в своем комментарии для журналистов посол РФ в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

Так дипломат оценил очередное решение Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $350 млн.

«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — сказано в комментарии.

Посол также подчеркнул, что украинская сторона «с особым цинизмом» продолжает убивать мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта член Палаты представителей Конгресса США, демократ Сет Мултон заявил, что американские власти якобы привержены такому сценарию, при котором Украина одолеет Россию, но поражение РФ будет «не слишком тяжелым» и оно не подорвет стабильности в мире.