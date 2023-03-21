Карпин: у меня нет чувства безнадёжности, но иногда руки опускаются, хочется плюнуть на всё и уехать

Москва, , 04:10 — REGNUM Признание в том, что у него периодически возникает желание «всё бросить и уехать», сделал 20 марта главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Валерий Карпин Светлана Бекетова

По словам Карпина, у него нет чувства безнадёжности, но его периодически задевают выступления на футбольные темы некоторых известных личностей.

«Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Хочется плюнуть на всё, послать их и уехать», — заявил Карпин.

Как рассказал тренер, от подобных мыслей ему помогает отвлечься напряжённая работа. По словам Карпина, он относится к футболистам сборной как к детям, у которых всё время что-то происходит. Причём не только на поле. Поэтому ему всегда есть, чем заняться, считает Карпин.

Напомним, что Карпин является главным тренером футбольной сборной России с 23 июля 2021 года.

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