Париж, 21 марта, 2023, 03:44 — ИА Регнум. В ходе акции протеста против пенсионной реформы полиция задержала 113 человек в столице Франции, городе Париже. Об этом 21 марта сообщил телеканал BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Массовая протестная акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, состоялась на площади Вобан в Париже. Изначально акция проходила мирно, но после объявления результатов голосования в Национальном собрании (нижней палате), где был отклонён вотум недоверия правительству, наиболее агрессивные отдельные участники акции начали жечь мусорные баки и вступать в стычки с полицией.

Силовики применили слезоточивый газ и начали оттеснять протестующих и задерживать наиболее активных провокаторов беспорядков. Через некоторое время участникам протестной акции позволили покинуть площадь Вобан, но демонстранты разделились на группы и жгут мусор и мусорные баки по всему городу.

На улицах Парижа порядок поддерживают около 2 тыс. сотрудников полиции. Сообщается, что беспорядки и столкновения с полицией происходят и в других крупных городах Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях между участниками акции протеста против пенсионной реформы и силовиками в Париже.