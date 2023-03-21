Хакеры атаковали информационные системы концерна Ferrari и потребовали выкуп

Рим, , 03:24 — REGNUM Информационные системы итальянского автомобилестроительного концерна Ferrari атаковали хакеры-вымогатели. Об этом 20 марта сообщила газета La Repubblica.

Ferrari

Руководство концерна категорически отказалось исполнять требования, выдвинутые киберпреступниками. По мнению представителей Ferrari, выплата выкупа хакерам равноценна финансированию преступной деятельности и позволит злоумышленникам продолжить кибератаки.

«Мы немедленно начали расследование в сотрудничестве с ведущей мировой компанией по кибербезопасности. Мы проинформировали компетентные органы власти и уверены, что они сделают всё возможное для расследования», — заявили в руководстве автоконцерна.

Также отмечается, что клиенты автоконцерна получили уведомление от руководства Ferrari о характере инцидента и связанном с ним риске потери данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попавших в Сеть материалах ролевого шутера S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl, украденных хакерами у разработчиков.

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