Вашингтон, 21 марта, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Россия, имея для этого основания, опасается, что часть вооружений, которые попадают на Украину в рамках помощи со стороны США, может оказаться на «черном рынке», говорится в комментарии для прессы посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«У нас есть серьезные опасения, что часть ПВН (продукции военного назначения) может оказаться на черном рынке», — сказано в тексте.

Дипломат задался вопросами по поводу того, где может появиться это оружие и кто понесет ответственность за его попадание в руки террористов или преступников. Антонов отметил, что передача американских вооружений Украине усиливает у украинских властей ощущение безнаказанности и провоцирует расширение географии конфликта.

По словам посла, такие шаги угрожают безопасности Европы, а также увеличивают риски прямого столкновения России и НАТО. Дипломат также призвал США воздерживаться от «публичных заявлений о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти рассчитывают на то, что председатель КНР Си Цзиньпин призовет Россию к выводу войск из зоны специальной военной операции. Китайский лидер прибыл в Москву с официальным визитом и пробудет в РФ до 22 марта.