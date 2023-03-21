Блинкен: США против прекращения боевых действий, если российские войска не уйдут с Украины

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM США выступают против прекращения боевых действий на Украине, если за этим не последует вывода российских войск с украинской территории. Об этом заявил 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что любые призывы к прекращению огня, которое не включает вывод российских войск с территории Украины, будут фактически поддерживать «ратификацию российских завоеваний», поскольку это позволит Москве дать время для отдыха и переоснащения своих войск, а затем возобновить боевые действия в более выгодное для России время.

«Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях», — сказал Блинкен.

Напомним, что Вашингтон рассчитывает, что находящийся в Москве с визитом глава КНР Си Цзиньпин призовёт президента России Владимира Путина к выводу войск с Украины.

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