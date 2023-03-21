Вашингтон, 21 марта, 2023, 04:07 — ИА Регнум. США выступают против прекращения боевых действий на Украине, если за этим не последует вывода российских войск с украинской территории. Об этом заявил 20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он отметил, что любые призывы к прекращению огня, которое не включает вывод российских войск с территории Украины, будут фактически поддерживать «ратификацию российских завоеваний», поскольку это позволит Москве дать время для отдыха и переоснащения своих войск, а затем возобновить боевые действия в более выгодное для России время.

«Мир не должен быть введен в заблуждение никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях», — сказал Блинкен.

Напомним, что Вашингтон рассчитывает, что находящийся в Москве с визитом глава КНР Си Цзиньпин призовёт президента России Владимира Путина к выводу войск с Украины.