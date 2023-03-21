Кременная, ЛНР, 21 марта, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Российские войска имеют значительное превосходство в артиллерии над ВФУ на участке фронта вблизи Кременной. Об этом рассказал взятый в плен на территории ЛНР военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, сообщает 21 марта РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самоходная пушка 2С7М «Малка»

По словам Иванникова, российская сторона превосходит украинскую в артиллерии на один, а то и два порядка. Пленный предполагает, что у ВФУ может не хватать и орудий, и артиллерийских снарядов к ним.

«От нас работал один миномет, с той стороны был и миномет, и танк, и артиллерия, то есть намного больше и естественнее, качественнее», — сказал Иванников.

Напомним, что украинские власти, постоянно ссылаясь на существенную нехватку боеприпасов, регулярно просят у стран Запада предоставить им значительное количество снарядов.