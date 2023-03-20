Лондон, 21 марта, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Британская вещательная корпорация BBC («Би-би-си») рассматривает возможность запрета приложения TikTok, сообщает 19 марта Deadline.

Tik Tok

BBC приказала своим сотрудникам удалить китайское приложение с рабочих телефонов, если они не используют его в редакционных или маркетинговых целях.

Корпорация выпустила новое руководство для сотрудников после того, как правительство Великобритании запретило использование TikTok на телефонах государственных служащих.

В новом руководстве, разосланном сотрудникам, говорится: «Мы не рекомендуем устанавливать TikTok на корпоративное устройство BBC, если на это нет обоснованной деловой причины».

В свою очередь, TikTok выразило «разочарование» действиями BBC, заявив, что принятые запреты основаны на «фундаментальном заблуждении».

Напомним, что американские власти пригрозили запретить TikTok на территории США, если китайские владельцы приложения не продадут свои доли.