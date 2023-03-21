Помощник президента РФ Ушаков анонсировал встречу Мишустина с Си Цзиньпином

Москва, , 02:37 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет 21 марта встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Проведение разговора запланировано на первую половину дня. Ранее Си Цзиньпин провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Их беседа длилась 4,5 часа.

Китайский лидер будет находиться в российской столице до 22 марта.

Напомним, в декабре 2022 года в формате видеоконференции состоялась 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. В ходе мероприятия Михаил Мишустин заявил, что Россия и Китай заинтересованы в процветании друг друга и готовы сообща бороться с нарастающим внешним давлением.