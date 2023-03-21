В Лондоне скончался актёр Пол Грант, сыгравший в «Звёздных войнах» и «Гарри Поттере»

Лондон, , 02:28 — REGNUM Британский актёр Пол Грант, сыгравший в киноэпопеях «Звездные войны» и «Гарри Поттер», скончался в возрасте 56 лет в Лондоне. Об этом сообщила 20 марта газета The Sun.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Близкие Пола Гранта рассказали, что актёра нашли вечером 16 марта возле железнодорожного вокзала Кингс-Кросс на севере Лондона без сознания. Артист был госпитализирован, но в сознание он так и не пришёл и врачи констатировали смерть Гранта.

Уточняется, что от системы жизнеобеспечения актёра отключили только 19 марта, однако ни обстоятельства принятия такого решения, ни причина смерти Гранта не сообщаются.

Напомним, актёр Пол Грант получил известность после того, как сыграл роль представителя инопланетной расы эвок в киносаге «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» (Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi, 1983). Рост актёра составлял 132 см, и его часто приглашали на роли вымышленных существ.