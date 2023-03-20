Москва, 21 марта, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, отказывая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве на существование, демонстрирует своё презрение к миллионам украинских верующих. Такое заявление сделал 20 марта председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сегодня Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих своё право молиться в той церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших», — сказал Легойда.

Легойда подчеркнул, что власти Украины одним росчерком пера лишают людей этого базового права, которое выше всех политических обстоятельств, и отказываются даже их выслушать.

«И всё это потому, что кто-то за океаном решил, что у Украинской православной церкви нет права на существование», — отметил Легойда.

Напомним, что Зеленский отказался встречаться с высшими иерархами Украинской православной церкви, которые с просьбой принять их пришли к его офису, чтобы обсудить ситуацию с Киево-Печерской лаврой.