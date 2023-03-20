Москва, 21 марта, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий подозревается в хищении средств при выполнении государственных контрактов по обеспечению ведомства, сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По информации журналистов, Драгомирецкий был задержан несколько дней назад и в настоящее время находится в СИЗО. Отмечается, что его задержание проходило при поддержке со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее руководитель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») написал о том, что Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий. Парламентарий уточнил, что генерал признал свою вину и написал явку с повинной.

По словам Хинштейна, Драгомирецкий в ближайшее время будет уволен с должности. В Росгвардии он занимал пост заместителя командующего округом по тылу.

По делу также проходит начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Хинштейн сообщил, что Кочиев был задержан сотрудниками спецслужб и доставлен в СИЗО.