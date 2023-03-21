Кадыров показал кадры разминирования и зачистки от угроз жилого сектора в зоне СВО

Грозный, , 01:53 — REGNUM Видеозапись разминирования и зачистки от возможных угроз жилого сектора в зоне проведения российской спецоперации опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 20 марта в своём телеграм-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе последних оперативных мероприятий омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобожденных населенных пунктов. В результате этого разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе», — уточнил Кадыров.

Как пояснил глава Чечни, работу по обеспечению безопасности в жилом секторе ведут чеченские омоновцы совместно с местными силовыми структурами и с российскими подразделениями.

Кадыров указал, что заблаговременное разминирование и зачистка от любых угроз освобождённых населённых пунктов в зоне спецоперации является первоочередной задачей, так как позволяет максимально обезопасить мирных жителей.

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