В США подписали закон о рассекречивании некоторых разведданных о происхождении коронавируса

Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Американский президент Джо Байден подписал закон, предписывающий директору национальной разведки США Эврил Хейнс рассекретить часть данных о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, взывающего COVID-19, сообщили 20 марта в пресс-службе Белого дома.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники распространила информацию из секретного доклада американской разведки, представленного администрации и Конгрессу Соединенных Штатов. В документе сказано, что пандемия коронавирусной инфекции якобы началась из-за утечки из китайской лаборатории.

Вместе с тем в докладе представлены и другие версии возникновения SARS-CoV-2. Одна из них касается естественного происхождения коронавируса, который мог появиться из-за мутации в организме животного.