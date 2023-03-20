Лондон, 21 марта, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Евросоюз в 2022 году заплатил Международному уголовному суду (МУС) €10 млн за его «работу по Украине» и выделит до 2025 года еще €3 млн на эти же цели. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая на прошедшей в Лондоне международной конференции спонсоров работы МУС при расследовании военных преступлений на Украине, сообщает 20 марта ТАСС.

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»… Еврокомиссия предоставила €10 млн в поддержку работы МУС по Украине. И позвольте мне заверить вас, что Евросоюз остаётся готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация на Украине требует адекватного ответа. Финансовое решение было недавно принято [Еврокомиссией] продолжить поддержку со стороны ЕС до 2025 года на уровне €3 млн. В дополнение Еврокомиссия, Совет ЕС и страны сообщества обсуждают координацию действий и выполнение запроса о дополнительной помощи со стороны офиса прокурора МУС», — сказал Рейндерс.

Он также заявил, что ЕС обсудит вопрос «реформирования Римского статута, чтобы распространить юрисдикцию МУС на преступления военной агрессии».

Рейндерс обратился с призывом к киевским властям как можно скорее ратифицировать Римский статут, поскольку страна де-юре не признает юрисдикции МУС, который расследует преступления, совершенные на ее территории.

В свою очередь, посольство России в Лондоне заявило, что после завершения СВО западные спонсоры киевских властей не уйдут от ответственности за военные преступления.

Напомним, что МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.