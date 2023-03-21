В Белом доме разрешили американцам протестовать, но с одним условием

Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Американцы имеют право протестовать, но эти протесты должны носить исключительно мирный характер. Такое заявление сделала 20 марта глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Карин Жан-Пьер The White House

Жан-Пьер прокомментировала призыв экс-президента США Дональда Трампа выходить на протестные акции в случае, если он будет арестован.

Жан-Пьер напомнила о словах президента США Джозефа Байдена, который заявлял, что американцы, которые хотят протестовать, должны «делать это мирно».

Также представитель Белого дома на вопрос о готовности администрации к протестам сторонников Трампа подтвердила, что к протестам в Белом доме готовы всегда. Однако на вопрос о расследовании, которое ведётся в отношении Трампа, Жан-Пьер отвечать отказалась.

«Мы не комментируем продолжающиеся расследования», — пояснила представитель Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом следит за ситуацией в стране в связи с возможным арестом Трампа.

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