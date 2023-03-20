Луганск, 21 марта, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Взятый в плен в ЛНР украинский военнослужащий Евгений Иванников утверждает, что вооружения стран НАТО не поступают в обычные подразделения войск Украины. Об этом он заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Пленный служит в 54-й бригаде ВСУ.

«Вот это всё я вижу только по телевизору. Куда оно идет (иностранное вооружение. — Прим. ИА REGNUM)?.. Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке… Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают», — сказал Иванников.

Иванников предположил, что всё подобное вооружение поступает в избытке в распоряжение ССО (силы специальных операций Украины). Пленный отметил, что его подразделение получило только автоматы, которые были произведены более 30 лет назад.

Кроме того, по утверждениям Иванникова, ему и его сослуживцам удалось найти еще несколько автоматов и гранат после того, как они заняли позиции под пгт Белогоровка (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, в средине февраля командир роты Первой Славянской бригады ВС России с позывным Дэн заявил, что в распоряжении ВСУ появилось гораздо больше количества стрелкового оружия НАТО. Он отметил, что среди военных трофеев оказываются бельгийские пулеметы FN MAG 7,62×51, боевые штурмовые винтовки FN SCAR калибра 5,56×45 мм и ручные гранаты производства США.