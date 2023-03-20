Будапешт, 21 марта, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Венгрия наложила вето на совместное заявление государств-членов Европейского союза о выдаче международного ордера на арест президента России Владимира Путина, сообщает 20 марта Bloomberg

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

Противодействие Будапешта привело к тому, что совместное заявление Евросоюза не было принято. В связи с этим главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вынужден был выступить с заявлением от своего имени, «приняв к сведению» решение Международного уголовного суда (МУС).

В заявлении Борреля говорится, что решение МУС является началом процесса привлечения к ответственности российских лидеров.

20 марта министры юстиции ЕС опубликовали отдельное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия не подписала.

Позиция Будапешта, скорее всего, будет высказана 23–24 марта, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе.

В проекте декларации по итогам саммита, с которым ознакомился Bloomberg, говорится, что ЕС «принимает к сведению недавно выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России и его уполномоченного по правам ребенка». Это похоже на формулировку, которую в своём заявлении использовал Боррель.

По мнению экспертов, некоторые лидеры государств — членов ЕС, вероятно, потребуют более жёстких формулировок. Так, ряд европейских руководителей в индивидуальном порядке уже приветствовал решение МУС, когда оно было опубликовано на прошлой неделе.

Напомним, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда, выдавших ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.